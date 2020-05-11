شاهد: رقصات تقليدية آسيوية توضح تدابير الأمان ومسافة التباعد الاجتماعي لتفادي كورونا

أظهرت مجموعة من المشاهد لرقصات تقليدية آسيوية الأساليب التي يجب اتباعها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تظهر الرقصات السلوك السليم والطريقة الصحيحة لغسل اليدين بالماء والصابون لتفادي أي انتقال العدوى خلال ممارسة الرقصات التقليدية في عدة دول آسيوية

وفي كيرالا بالهند أظهرت لقطات توعية لراقص "كاثكالي" الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، واعتبر راجيش جوبيناثان، من شركة "إيرغو كونسيلتينغ" أنهم أرادوا ابتكار شيء فريد من نوعه مع الحاجة إلى النظافة العادات الصحية السليمة خلال فترة وباء كوفيد-19. والطريقة مبنية بالكامل على الإيماءات وترتكز على الألوان والحيوية للخروج برسالة إيجابية.

وفي جاكارتا بإندونيسيا تمّ تصوير لقطات رقص توعوية بالاعتماد على أساس شخصيات شهيرة تحظى بشعبية في المجتمع الإندونيسي. واعتبر دوي راتنا نورهاجاريني، رئيس قسم المحافظة على القيم الثقافية أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على الفنون التقليدية وتطبيق الفن أثناء جائحة كورونا العالمية باستخدام معقم اليدين وغسلهما، وهي "الرسالة الحقيقية التي نحاول نشرها للجمهور من خلال الفن التقليد ".

وفي لوحات فنية راقصة أخرى، تم التشديد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي بين الراقصين خلال أداء رقصة "لانا" في تايلاند، كإجراء احترازي لمتع انتشار العدوى في صفوف الفنانين.