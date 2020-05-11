عود على بدء .. إصابات جديدة في بؤرة تفشي كورونا والسلطات تدعو لليقظة

أعلنت الصين عن ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الاثنين، وسط تحذيرات حكومية شديدة بضرورة التحلي باليقظة وتعزيز الحماية الشخصية ضد الفيروس. وجاء التحذير من مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية بعد الإعلان عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة وارتفاعا بـ 14 حالة مقارنة باليوم السابق.

وتعد هذه الزيادة من رقمين الأولى من نوعها في البلد الذي انطلق منه الفيروس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي منذ 10 أيام. ومن بين الحالات الجديدة الـ 17، قالت الحكومة إنها سجلت سبع حالات مستوردة من خارج البلاد وخمس حالات في مدينة ووهان البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19 والتي تم رفع الحظر الصارم فيها الشهر الماضي.

وسجلت ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ووضعت تحت الحجر الصحي أواخر كانون الثاني/يناير لأكثر من شهرين، أكبر عدد وفيات بالفيروس في الصين

وجدد مي في مؤتمر صحفي الأحد الدعوات لتجنب التجمعات وضرورة التماس المشورة الطبية أو الاختبار في المستشفيات المعنية في حالة الإصابة ببعض الأعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.

وبين الإصابات الجديدة، رصدت خمس في شمال شرق البلاد القريب من روسيا وكوريا الشمالية، ما أثار مخاوف من ظهور بؤر جديدة للعدوى في الصين.

ووضعت مدينة شولان التي يبلغ عدد سكانها نحو 670 ألف نسمة تحت الحجر بعد اكتشاف 11 إصابة فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق التلفزيون الرسمي "سي سي تي في".

وتمكنت الصين حتى الآن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء، بحسب الأرقام الرسمية. ولم تسجل أي وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد منذ نحو شهر واستأنف النشاط الاقتصادي تدريجياً فيها. كما فتحت "ديزني لاند" في شنغهاي الاثنين أبوابها، وأعطت السلطات الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإعادة فتح دور السينما والمراكز الرياضية في كافة أنحاء البلاد.

وأعادت بكين فتح المدارس حيث عاد حوالي 82 ألف طالب في المرحلة الإعدادية إلى مقاعد الدراسة للتحضير لامتحانات الإنتقال إلى المرحلة الثانوية.