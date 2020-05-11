وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر عن 92 عاما

توفي الممثل والكوميدي الأميركي المخضرم جيري ستيلر الذي عرف الشهرة على مسارح برودواي ومن ثم عبر المسلسل التلفزيوني "ساينفلد" عن 92 عاما على ما أعلن نجله الممثل بن ستيلر الاثنين.

وقد شارك ستيلر وزوجته آن ميرا في مسرحيات وبرامج تلفزيونية في الستينات وألّفا استكشات كوميدية ومثّلاها.

وأدى بعد ذلك دور والد جورج كوستانزا الغضوب في مسلسل "ساينفلد" وقد نال عنه جائزة "أميريكان كوميدي أواردز" في العام 1989.

جيري ستيلر وابنه بن AP2011 Charles Sykes

وقد رشح العام 1997 للفوز بجائزة إيمي عن الدور نفسه، وشارك أيضا إلى جانب نجله بن ستيلر في بطولة سلسلة أفلام "زولاندر".

وكتب بن ستيلر في تغريدة "يحزنني جدا أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر لأسباب طبيعية، كان أبا وجدا رائعا وزوجا متفانيا مدة 62 عاما، سنفتقده كثيرا".