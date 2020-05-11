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العالم

دول أوروبية تشرع في تخفيف قيود الحجر ووفيات كورونا تتجاوز 280 ألف حالة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
دول أوروبية تشرع في تخفيف قيود الحجر ووفيات كورونا تتجاوز 280 ألف حالة
حقوق النشر  KARIM SAHIB/AFP or licensors
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يستعيد عشرات الملايين من الأشخاص في فرنسا وإسبانيا الاثنين حرية جزئية مع رفع الكثير من القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 280693 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت غ الأحد استناداً إلى مصادر رسميّة. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4070660 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.