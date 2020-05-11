ضبط 3.5 أطنان من القنب الهندي في شاحنة لنقل البضائع بالمغرب

أعلنت الشرطة المغربية ضبط 3,5 أطنان من صمغ القنب الهندي في الدار البيضاء (غرب) فضلا عن توقيف شخصين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن المخدرات كانت مخبأة في شاحنة لنقل البضائع آتية من شمال المغرب.

وقالت إن الشاحنة أوقفت في إحدى ضواحي الدار البيضاء عاصمة البلاد الاقتصادية موضحة أن " عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط 106 رزم بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات العلفية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقته، وهما معا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات".

وأتت هذه العملية بعد أسبوع على ضبط 7,2 أطنان من صمغ القنب الهندي في شاحنة في الدار البيضاء "موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية".

وضبطت المملكة المغربية حوالى 179 طنا من القنب الهندي العام 2019، وفق أرقام رسمية نشرت حديثا. وأغلق المغرب حدوده أمام المسافرين وأعلن حالة طوارئ صحيّة تستمر حتى 20 أيار/مايو لكبح انتشار كوفيد-19، لكن عمليات ضبط المخدرات تتواصل في البلد الذي يعتبر أحد المنتجين والمصدّرين الرئيسيين للقنب الهندي في العالم.