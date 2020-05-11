بريطانيا تفتح الباب أمام عودة محتملة للدوري الإنجليزي بداية يونيو

فتحت الحكومة البريطانية الإثنين الباب أمام معاودة المنافسات الرياضية من دون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو ما يعزز من إمكانية استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الحكومة التوجيهات الإرشادية التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الاغلاق التام وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".

ولن يُسمح باقامة الأحداث إلا إذا تم احراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس من الآن وحتى ذلك الحين.

ويبدو أنه سيكون على المشجعين في المملكة المتحدة الانتظار كثيرا قبل العودة لحضور المباريات، رغم أن التوجيهات الإرشادية لفتت إلى أن "لا عودة الى الرياضة أمام الجماهير إلا في وقت لاحق بحسب انخفاض أعداد الإصابات".

وقد تتأثر الأحداث الرياضية التي تنطوي على السفر خارج حدود البلاد، مثل المسابقات الأوروبية لكرة القدم وجولات الكريكيت وفورمولا واحد، كون الحكومة ستخضع الوافدين للبلاد لفترة حجر صحي قسري مدتها 14 يوما، باستثناء أولئك القادمين من بلدان "على قائمة قصيرة من الإعفاءات".

وتعقد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الاثنين اجتماعا جديدا لبحث سبل استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، وسط تزايد الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف".

وتسعى رابطة الأندية للعودة إلى الملاعب في يونيو المقبل.