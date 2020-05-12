وفاة الفنان الكوميدي المصري إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما

توفي الفنان المصري إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70، صباح الثلاثاء، وسيشيع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة في منطقة الأزبكية، ليتم دفنه بمدافن أسرته بمنطقة العباسية.

وينحدر إبراهيم نصر النخيلي من محافظة أسيوط، وولد في حي شبرا في القاهرة عام 1950، بعد انتقال والده من الصعيد إلى العاصمة.

حصل الفنان الراحل على ليسانس الآداب عام 1972، ليلعب بعدها دورا دراميا في برنامج "عزيزي المشاهد" الذي قدمته المذيعة الراحلة أماني ناشد، وتعتبر لحظة ميلاده الفني.

له عدة أفلام ومسلسلات، كما اشتهر ببرنامج المقالب "الكاميرا الخفية"، وشارك مع الفنان سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور، وظهر في أفلام عدة منها حد السيف وبيت بلا حنان وإكس لارج.