هو الرجل الذي يقف وراء بناء "الجذع المتحول" أو ما يعرف بـ"تورنينغ تورسو"، ناطحة السحاب التي تعد أعلى مبنى سكني في السويد والثاني في أوروبا. هو من صمم أبرز المعالم السياحية في إقليم كاتالونيا وإسبانيا ككل، وأيضا من يقف وراء جناح الإمارات القادم في معرض "دبي إكسبو 2020"، إنه المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا.

وتماشياً مع أساليبِ العمل الجديدة المتبعة في ظلِ جائحة كورونا، أطل كالاترافا في مقابلة حصرية لـ"يورونيوز" عبر الفيديو للحديث عن الهندسة المعمارية، وأعماله ورؤيته للمستقبل في ضوء هذه الظروف غير العادية التي يعيشها العالم بسبب بليَة الفيروس القاتل الذي اجتاح شتى بقاع الأرض مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا.

يقول النحات الإسباني "بعد الجامعة، أردت دخول مدرسة فنية وكنا في زيارة إلى كاتدرائية نوتردام (في العاصمة الفرنسية باريس). أتذكر كانت الساعة حوالي الحادية عشر، وكان الضوء يدخل من النوافذ الزجاجية، نوافذ مليئة بالألوان، والإضاءة، عندها أدركت أن الهندسة المعمارية هي أيضاً فن"، ولهذا السبب اختار دراسة الهندسة المعمارية. وأضاف أنه أيضا يدرس الهندسة المدنية، إلا أن العمارة بالنسبة إليه بمثابة "فن أعجبه من اليوم الأول".

"مستقبلية جديدة"

وأكد كالاترافا أنه يفكر دائما في أعماله ورسوماته بالمستقبل ويتطلع نحو الأمام. قائلا "أبحث كيف يمكنني القيام بالأشياء بطريقة أفضل، كيف يمكن أن تتحسن حياتنا، وأن تكون أبنيتنا أكثر جرأة وملاءمة أكثر".

وعن فالنسيا الإسبانية، المدينة التي ولد وترعرع فيها، وما تركته من أثر على أسلوبه الخاص، يقول كالاترافا: "كانت مدينة جيدة لأكبر فيها، تقع مواجهة للبحر الأبيض المتوسط. كانت مدينة منفتحة على العالم أجمع مع العديد من المعالمِ الرائعة".

وشدد على أن الفريق المحيط به، له دور كبير بنجاح أعماله: "أقوم بالعديد من الرسومات. من الرسوم التخطيطية ولحسن الحظ يحيطني العديد من الأشخاص من يقومون بتحويل هذه الرسومات إلى مشاريع حقيقية ومن ثم إلى أبنية على أرض الواقع. العمارة هي مهنة تحتاج فيها إلى الكثير من الأشخاصِ الأكفاء من حولك".

وكان تصميم برج "مونتجويك للاتصالات" في برشلونة في العام 1992 نقطة تحول في حياته المهنية.

دبي، والهندسة المعمارية

يشير إلى أن دبي هي مكان هائل مليء بالحماس والطاقات. هي إحدى المدن التي تمثل هذا الزمن الذي نعيش به، هي تنتمي مئة بالمئة إلى العصر الحالي، إلى جيل اليوم، لذا تعد من أبرز مدن العالم من حيث الهندسة المعمارية، وتجد فيها ناطحات سحاب تتمتع بجمال خارجي لا مثيل له حول العالم.

برج خور دبي الأطولِ في العالم

لفت كالاترافا إلى أن فكرة برج خور دبي، العملاق الإماراتي المقرر أن يسحب من برج خليفة لقب أطول برج في العالم ويبلغ ارتفاعه 1100 متر، مستوحاة من زهرة الزنبق. ويقول "لماذا الوردة؟، لأنني فكرت ما هي الصورة الحلوة التي يعرفها الجميع، وبالوقت عينه يمكن أن تكون بسيطة، وتعكس شعوراً بالجمال للجميع".

ويؤكد المهندس المبدع، أنه "علينا الاهتمام بهذه الأرض التي نعيش عليها لأنها الشيء الوحيد الذي يعود إلينا. وأيضًا علينا أن نحاولَ إيصالها، على الأقل، بجودة أفضل إلى الأجيال القادمة".

وأضاف أنه يحب العمل الذي يقوم به، لأنه يمنحه الشعور بالرضا والتفاؤل والحماس. ويرغب أن يتمكن من أداء هذا العمل حتى آخر يوم في حياته.

الموقع الرئيسي

يقع مكتب كالاترافا الرئيسي في زيورخ بسويسرا، ولديه سلسلة مكاتب أخرى في باريس ونيويورك وأماكن أخرى حول العالم.

كانت أولى أعمال كالاترافا المهنية مكرسة لتصميم الجسور ومحطات القطار.