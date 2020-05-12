وباء كورونا: آخر التطورات والمستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ283,978 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 19,00 ت.غ الإثنين استناداً إلى مصادر رسميّة. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4,148,350 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.