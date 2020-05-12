شاهد: اعتقال 91 من رجال مافيا باليرمو الإيطالية في ميلانو

اعتقلت الشرطة الإيطالية 91 رجلاً ينتمون لعصابتي مافيا "أسماك القرش" و "رجال الجبهة"، وهما عصابتان مكونتان من أسر من باليرمو تنشطان في مدينة ميلانو.

وجاءت حملة الاعتقالات بعد اكتشاف محاولات من كلا العصابتين للاستفادة من حالة الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

كما استهدفت الشرطة عصابتي أكواسانتاس، وإرنيلاس، إلا أن العصابتين الأكبر المنحدرتين من باليرمو والمنتميتين إلى عائلتي فيرانتس وفونتاناس، تقومان بأنشطة إجرامية في ميلانو.

وتتراوح التهم الموجنة للموقوفين ما بين الانتماء إلى عصابات المافيا والابتزاز والقيام بعملات احتيال، والسرقة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات ودعم عمليات التهرب الضريبي.

وأكدت الشرطة أن عصابات الجريمة المنظمة كانت تعمل على استغلال الشركات التي تأثرت بالأزمة وأغلقت أبوابها، خلال فترة الإغلاق، ونوهت أن الأزمة الاقتصادية تسببت بانعاش الأنشطة الإجرامية.