شاهد: عودة تلاميذ ميونخ إلى مدارسهم بعد حوالي شهرين من التوقف

مدن أوربية عدة بدأت تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة فيها للوصول تدريجياً للفتح العام للمتاجر والأعمال، بعد أن فرضت اجراءات عدة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وشهدت مدينة ميونخ الألمانية عودة الاطفال إلى مدارسهم لأول مرة منذ حوالي شهرين حيث حرص المسؤولون والمدرسون على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والتوعية بها بين التلاميذ.

وتسعى معظم دول العالم، إلى التعامل مع أزمة تفشي كورونا من ناحيتين، الأولى هي تخفيف انتشار المرض، والثانية تخفيف الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن الإغلاق.