مصر تقرر إعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية في البحر الأحمر منتصف الشهر الجاري

تستعد منتجعات وفنادق مصر الواقعة على البحر الأحمر لإعادة فتح أبوابها للسياحة الداخلية بقدرة محدودة بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقررت الحكومة اعتبارًا من 15 مايو/ آيار السماح بإعادة فتح الفنادق شريطة مراعاة السعة المنخفضة وتخصيصها للسياحة الداخلية فقط.

ومن أجل الإستفادة من قرار إعادة الفتح، يتطلب من إدارة الفندق طلب شهادة السلامة من وزارتي الصحة والسياحة لإستضافة 25 بالمئة من الزبائن.

هذا وقام كل من وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني بزيارة ميدانية إلى العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية للوقوف على واقعها ومدى استعدادها لإعادة فتحها.

ولمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19، فرضت الحكومة المصرية حظرا على أربع مدن سياحية رئيسية، مما أدى إلى توقف الصناعة التي تمثل حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.