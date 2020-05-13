نصرالله: إسرائيل تخوض "معركة وهمية" في سوريا بذريعة وجود إيراني

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن اسرائيل تخوض "معركة وهمية" في سوريا بذريعة منع الوجود العسكري الإيراني، مشيرا إلى أن لا وجود لقوات إيرانية، بل هناك مستشارون وخبراء عسكريون يقدمون الدعم لدمشق والمجموعات المقاتلة معها.

وقال نصرالله خلال كلمة متلفزة في الذكرى الرابعة لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين في دمشق عام 2016، "في سوريا هناك معركة وهمية تخوضها إسرائيل اسمها منع تواجد قوات إيرانية عسكرية في سوريا".

وأضاف أن في سوريا "مستشارين عسكريين وخبراء عسكريين" فقط عددهم "يكبر أو يقل حسب حاجات الميدان".