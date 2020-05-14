أميركي يتخفى بزيّ عامل صيانة في مطار فرانكفورت لملاقاة حبيبته

تخفى أميركي في العشرين من العمر بزي عامل صيانة في مطار فرانكفورت، أملا في الإفلات من قيود السفر المتصلة بتدابير مكافحة وباء كوفيد-19 وملاقاة حبيبته المقيمة في ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة الألمانية، غير أن هذا المخطط فشل واضطر الشاب للمغادرة في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة.

وقد حصلت هذه الواقعة يوم الأحد، فبعيد هبوط طائرته الآتية من واشنطن، ارتدى الشاب سترة صفراء يرتديها عادة عمال الصيانة وحمل كيسين أسودين ثم حاول إقناع الطاقم الأمني بأنه مكلف إفراغ حاويات القمامة الموضوع خلف مقعد مراقبة الركاب، وفق ما أعلنت شرطة مطار فرانكفورت في بيان.

وتحظر ألمانيا الرحلات السياحية ولا تسمح إلا بسفر الأشخاص في رحلات أعمال أو لأسباب قاهرة كالمشاركة في مراسم دفن، غير ان هذه الخطة "غير الاعتيادية البتة" من جانب الشاب الأميركي، وفق السلطات، لم تعمّر طويلا بعدما اكتشفت إحدى موظفات المطار أنه لا يضع الشارة الخاصة بالعاملين في المكان كما أنه لا يتكلم الألمانية.

وأقر لدى استجوابه بأنه أعد هذه الخطة لملاقاة حبيبته التي اشتاق إليها كثيرا. وقد اضطر للعودة إلى واشنطن في اليوم التالي. ولم تكشف الشرطة ما إذا كان قد تمكن من رؤية حبيبته، وإن عبر الزجاج في منطقة العبور داخل المطار، أم لا.