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العالم

وباء كورونا: آخر التطورات والمستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
وباء كورونا: آخر التطورات والمستجدات لحظة بلحظة
حقوق النشر  STR/AFP or licensors
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أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ294 ألفا و199 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت غ الأربعاء استناداً إلى مصادر رسميّة. وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و305 آلاف و340 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.