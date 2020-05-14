جدل في فرنسا مع إعلان سانوفي الفرنسية أن أولوية لقاح كورونا سيكون للأمريكيين

شددت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالإقتصاد والمالية أنياس بانيي روناشي الخميس على أنه "من غير المقبول" أن ترسل مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية اللقاح الذي تعمل على تطويره ضد كوفيد-19 إلى الولايات المتحدة أولا ذكر مدير المجموعة الفرنسية في وقت سابق. وقالت أنياس بانيي روناشي لإذاعة سود، الجنوب "بالنسبة لنا، سيكون من غير المقبول أن تكون هناك معاملة مميزة لبلد ما تمكنه من الوصول إلى اللقاح بحجة دفعه المستحقات المالية".

هذا وكان المدير العام لشركة سانوفي بول هدسون قد صرح الأربعاء أن الحكومة الأمريكية سيكون لها "الحق في الحصول على أكبر الطلبات بشكل مسبق"لأنها احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي مولت أبحاث لقاح سانوفي.

ووسط هذا الجدل خرج فرع سانوفي الفرنسي عن صمته الخميس وغذى الجدل على لسان رئيسه الذي قال "إن شركة سانوفي للأدوية لن ترسل إلى الولايات المتحدة أولا لقاحًا محتملاً ضد كوفيد-19، إذا لعب الاتحاد الأوروبي دورا "فعالاً" كالذي تلعبه الولايات المتحدة لتطوير اللقاح".

وأضاف رئيس سانوفي فرانس أوليفييه بوغيلوت على قناة بي أف أم تي في "الأمريكيون يلعبون دورا فعالا في الوقت الحالي. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون فعالا أيضا في مساعدتنا على توفير هذا اللقاح بسرعة كبيرة."