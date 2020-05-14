"أوبر" تلزم السائقين والركاب على ارتداء الكمامات

قدمت "أوبر" تدابير السلامة الجديدة في مركباتها بما يتكيف مع "المعايير الجديدة" في ظل وباء كوفيد-19، وهي تشمل إلزامية وضع الكمامة للسائقين والركاب على السواء، في وقت بدأت بلدان وولايات أمريكية رفعا تدريجيا لتدابير الحجر.

وقد اعتمدت هذه الشركة الرائدة عالميا في خدمات الأجرة التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية، بما في ذلك تعقيم السيارات وإبقاء النوافذ مفتوحة وملازمة المنزل في حال ظهور أعراض. لكنها ذهبت أبعد من ذلك عبر فرض وضع الكمامة في مركباتها في أمريكا الشمالية والهند وأكثرية أسواقها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

واعتبارا من الاثنين، سيتعين على السائقين الراغبين في نقل زبائن التقاط صورة ذاتية (سيلفي) للاستحصال على موافقة التطبيق على عملهم بعد التأكد من صحة التجهيزات لديهم.

وقال مدير المنتجات لدى "أوبر" ساشين كانسال خلال مؤتمر صحافي عقده عبر الفيديو، إن "التوثيق الذاتي أمر جيد لكن التحقق مهم أيضا في بعض الحالات".

ومند اعتماد تدابير الحجر في أوروبا وأمريكا الشمالية، تشجع "أوبر" مستخدميها على ملازمة منازلهم حتى أنها نشرت إعلانات تحمل رسالة مفادها "شكرا لعدم تنقلكم عبر أوبر".

كذلك ألغت الشركة خدمة تشارك الرحلات مع ركاب آخرين ("أوبر بول") مع إلزامية الركوب في مؤخر السيارة. وفي ظل التراجع الشديد في نشاطها، اضطرت "أوبر" إلى إلغاء 3700 وظيفة (أي ما يقرب من 14 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركة نهاية العام الفائت).

غير أن المجموعة تأمل في استعادة نشاطها تدريجيا مع بدء رفع تدابير الحجر عالميا، خصوصا بفضل الأشخاص الراغبين بالتنقل مع تفادي وسائل النقل المشترك.

إلا أن ساشين كانسال قال لوكالة فرانس برس، إن "التوقعات بشأن معايير (النظافة) ستزيد. لدينا تفاؤل حذر إزاء رغبة الناس مجددا في استخدام أوبر، ونريد أن نكون على أهبة الاستعداد".

وخصصت المجموعة 50 مليون دولار للتزود بمنتجات مخصصة للوقاية خلال فترة الوباء، من كمامات إلى مناديل معقمة مرورا بعبوات سوائل التعقيم.