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شاهد: عودة الحياة تدريجيا لمقاهي ومطاعم سراييفو

بدأت البوسنة والهرسك في تخفيف الإجراءات المشددة وقيود الإغلاق، التي اتخذتها منذ بداية انتشار وباء كورونا، بما في ذلك إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات في سراييفو.

وعاد بعض الزبائن اليوم الأربعاء للتوجه إلى المقاهي بينما ارتدوا كمامات وجلسوا على الطاولات في الخارج يحتسون قهوتهم كما عهدوا سابقاً.

وسجّلت البوسنة، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، 2171 إصابة بفيروس كورونا و120 حالة وفاة حتى الآن.

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