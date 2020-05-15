إحباط عملية تسليم مخدرات بواسطة طائرة مسيرة إلى سجين في بلجيكا

أحبطت عملية تسليم مخدرات بطائرة بدون طيار الخميس إلى سجن في بروكسل، بعدما أجبرت جائحة كوفيد-19 إدارة السجن على تعليق الزيارات في بلجيكا. وأكدت إدارة السجون البلجيكية لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفت عنها الصحافة المحلية.

وقالت الناطقة باسم إدارة السجون فاليري كالبو: "نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة مسيرة فوق فناء سجن فوريست"، مضيفة إنها لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل.

وتداول المخدرات في السجون ليس أمرا غير مألوف، وقد حذرت العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر للطائرات المسيرة، وفق صحيفة "لا ديرنيير اور" اليومية. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلغا) أن الطائرة كانت محملة فوق طاقتها، ما ساهم في تسريع سقوطها.

ووفقا للصحيفة، فقد كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات نفسه، عندما عبر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب، التي كان من المقرر أن تصل إليه، وقد نقل إلى سجن آخر في بروكسل وفتح تحقيق.

وعلقت الزيارات الخارجية للسجون في منتصف آذار/مارس في بلجيكا، بسبب انتشار وباء كوفيد 19. وللتعويض عن ذلك، يحق للسجناء التمتع برصيد من الاتصالات الهاتفية للتحدث إلى أقربائهم، وأصبح بإمكانهم اعتبارا من مطلع أيار/مايو إجراء اتصالات بالفيديو على كمبيوتر محمول، تقدمه إدارة السجن.