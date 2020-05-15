فيسبوك تشتري منصة "جيفي" إحدى أكبر قواعد البيانات العالمية لمحتوى "جي آي إف"

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة شراءها منصة الصور المتحركة "جيفي" التي تملكها شركة أمريكية. وتخطط شركة فيسبوك إلى دمج "جيفي" مع تطبيق إنستغرام الشهير لتشارك الصور والتسجيلات المصورة.

وتعتبر منصة "جيفي" إحدى أكبر قواعد البيانات العالمية التي تحتوي على صور متحركة من طراز "جي آي إف"، التي نراها بكثرة في كلّ مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

و"جيفي" منصة أدخلتها مواقع وتطبيقات أخرى كثيرة إليها ومنها "تويتر" و"سلاك" ومن غير المعروف بعد إذا ما كانت شركة فيسبوك ستعمد إلى إنهاء علاقة "جيفي" مع تلك التطبيقات.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الجمعة أن فيسبوك دفعت نحو 400 مليون دولار للحصول على "جيفي". بالمقابل لم تكشف الشبكة العملاقة عن قيمة الصفقة.

وقالت عملاق التكنولوجيا العالمية في بيان، إن "شركة جيفي الرائدة في التعبير البصري والإبداع تنضم إلى شركة فيسبوك اليوم لتكون جزءا من فريق إنستغرام".

وأضافت الشبكة العملاقة "جيفي تجعل المحادثات اليومية مسلية أكثر، لذا نعتزم إدماج مكتبتها (للصور المتحركة من نسق) "جي آي أف" في إنستغرام وتطبيقاتنا الأخرى لتمكين الناس من إيجاد الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم".