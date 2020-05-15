فنزويلا تعلن القبض على 39 فارا لتورطهم في محاولة "الغزو"

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز اعتقال 39 "فارّاً" من الجيش الفنزويلي الخميس على الحدود مع كولومبيا، مشيراً الى أن اعتقالهم يأتي في إطار محاولة "غزو" لفنزويلا تمّ إحباطها في وقت سابق. وقال بادرينو لوبيز خلال مناقشة حول مائدة مستديرة مع مسؤولين فنزويليين بثها التلفزيون "قبضنا اليوم على 39 فارا من القوات المسلحة الوطنية البوليفارية كانوا يحاولون دخول فنزويلا انطلاقا من كولومبيا".

وأضاف أن الجيش يعتبر أن هؤلاء كانوا سيقدّمون "الدعم البري" لـ"المرتزقة" الذين تمّ "إحباط" محاولة وصولهم الى سواحل فنزويلا على الكاريبي في 3 و4 أيار/مايو. لكن الجنرال بادرينو لم يوضح لماذا حاول هؤلاء "الفارين" الـ 39 دخول فنزويلا بعد أسبوعين تقريبًا من فشل عملية "الغزو" تلك.

وبذلك يرتفع إلى 91 عدد الاعتقالات في إطار القضية.