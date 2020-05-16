شاهد: ووهان وشنغهاي وبيكين قبل الحجر الصحي بسبب وباء كورونا وبعده

بعد أن ظلت الشوارع في الصين خالية خلال الحجر الصحي الذي فرض في إطار مكافحة مرض كوفيد-19، ها هي الحركة تدب من جديد في مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لانتشار فيروس كورونا، ثم ها هي مظاهر الحياة تتغير شيئا فشيئا في شنغهاي والعاصمة بيكين، بعد أن تم الرفع التدريجي من السلطات الصيينية لحالة الإغلاق. ويلاحظ المشاهد للشريط المصور لقطات لكل مدينة، قبل الحجر، وبعده، ونلاحظ تباعا مدن ووهان و شنغاي وبيكين.