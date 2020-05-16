وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 310 آلاف شخص وأصاب نحو 4,6 ملايين في العالم، في حين تستأنف السبت بطولة ألمانيا وتفتح اليونان شواطئها مع مواصلة رفع تدريجي للقيود التي فرضت بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ويواجه الدوري الألماني لكرة القدم، أول بطولة كرة قدم أوروبية كبرى تعود عجلتها الى الدوران السبت، مخاطر وتحديات كبيرة، إذ عليه أن يبرهن للعالم أن الرياضة الاحترافية قادرة على التعايش مع فيروس كورونا المستجد رغم الصعوبات.

وعند الساعة 15,30 (13,30 ت غ)، ستُطلق صافرة البداية لخمس مباريات من الدرجة الأولى في خمسة ملاعب خالية من الجماهير، مدشنة حقبة جديدة من تاريخ كرة القدم.

وأعلن مدرب "بايرن ميونيخ" هانسي فليك "العالم أجمع ينظر الآن إلينا"، مؤكدا أن نجاحا صحيا سيعطي "إشارة لكل النوادي الأخرى".

وإلى الجنوب أعادت اليونان في اليوم نفسه فتح 515 شاطئا خاصا شرط احترام قواعد صارمة منها حظر نصب المظلة على مسافة تقل عن أربعة أمتار من مظلة أخرى. وفي الرابع من أيار/مايو أعيد فتح الشواطىء العامة، في أول يوم من تخفيف العزل تدريجيا في اليونان.

أما النمسا الرائدة في مجال رفع العزل، فقد تخطت مرحلة رمزية مهمة الجمعة مع إعادة فتح مطاعمها ومقاهيها.