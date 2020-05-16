شاهد: مقهى ألماني يلجأ إلى قبعات "خاصة جداً" للحفاظ على التباعد الاجتماعي

احتفل مقهى ألماني بفتح أبوابه مجدداً بعد انتهاء فترة الإغلاق في ألمانيا على طريقته الخاصة، إذ اختار المسؤولون عنه إلباس الزبائن "قبعات خاصة" بدل رسم الخطوط على الأرض.

ذلك أن "التباعد الاجتماعي" -وهو مصطلح ولد في زمن كوفيد-19- شرطٌ أساسي في إعادة الافتتاح الذي تمّ السبت الفائت في مدينة شفيرين التي تقع في ولاية مكلنبورغ فوربومرن في الشمال الشرقي من البلاد.

وبدل أن يرسم المسؤولون عن المقهى خطوطاً على الأرض لفصل الزبائن والحفاظ على المسافة المطلوبة بينهم وتبلغ متراً ونصف المتر -كما حصل في مناطق أخرى- اختاروا توزيع قبعة ألصقت عليها قشات ضخمة.

هي تشبه المروحية إلى حدّ ما، بحيث لا يقترب الزبائن من بعضهم.

وخلال اتصال مع يورونيوز، قالت جاكلين روتيه إن طاقم قناة "إر تي إل" التلفزيونية الذي رافق إعادة افتتاح المقهى كان المبادر إلى فكرة القبعات فقدّمها للزبائن.

وأضافت روتيه "جاءوا لنا بالقبعات وهذا رائع. هذه مبادرة رائعة. في الوقت الحالي، إن تطبيق التباعد الاجتماعي، وبالتالي الحفاظ على المسافة الكافية بين الزبائن، هو الأهم".

كذلك أشارت روتيه إلى أن شكل القبعات "طريف" وهذه الطرافة تأتي بعد فترة من الحجر والإغلاق دامت ستة أسابيع وهي مرحة "لم تكن طريفة على الإطلاق" بحسب تعبيرها.