الوباء والدببة يجبران سكان حي في العاصمة الإستونية على ملازمة المنازل

لازم سكان أحد أحياء تالين عاصمة إستونيا منازلهم الجمعة لسبب آخر غير وباء كوفيد-19، مع رصد دببة تجول بحرية في الشوارع.

وقد شوهدت الحيوانات وهي على الأرجح أم وصغارها للمرة الأولى صباح الخميس، على دروب حرجية في منطقة هابيرستي ومن ثم في موقف سيارات تابع لإحدى المدارس.

وطلبت السلطات من سكان هذه المنطقة توخي الحذر، ولجم الكلاب عندما يرون دببة والاتصال بخط الطوارئ، وأضافت أنها تواصل عمليات البحث مرجحة أن تكون الدببة غادرت الحي.

وكانت البلدية أعادت تنظيم السير، سامحة فقط بوسائل النقل المشترك، في حين حاولت الخدمات المعنية وصيادون مجهزون بطائرات مسيرة تحديد مكان تواجد الحيوانات. وقد أرسلت إلى المنطقة كلاب مدربة وطبيب بيطري من دون أي نتيجة.