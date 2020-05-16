فيديو: بوظة "بنكهة" الغاز المسيل للدموع تلاقي شعبية واسعة في هونغ كونغ

تحظى بوظة "الغاز المسيل للدموع" بشعبية في شوارع هونغ كونغ منذ انطلاقها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وحاول صاحب متجر البوظة مزج مكونات مختلفة مثل الوسابي والخردل لخلق طعم ورائحة الغاز المسيل للدموع ولكن الفلفل الأسود كان الأقرب، طعمه اللاذع وتسببه بتهيج الحلق لضربة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ويقول البائع الذي رفض الكشف عن اسمه لتجنب تداعيات الحكومة الموالية لبكين: "نقوم بتحميص حبوب الفلفل الأسود بالكامل ثم نطحنها ونحولها إلى جيلاتو على الطريقة الإيطالية. إنها لاذعة قليلاً لكننا نؤكد على مذاقها، وهو شعور بالتهيج في الحلق يشبه تنفس في الغاز المسيل للدموع....وهو تذكير للناس بأن الحكومة لم تستجب بعد لمطالب احتجاجات 2019".

يجدر بالذكر أن الشرطة أطلقت بين عام 2019 ونهاية فبراير من هذا العام حوالي 16 ألف طلقة غاز مسيل للدموع لتفريق حشود من المتظاهرين وفقًا لمكتب أمن هونغ كونغ.