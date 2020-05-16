تجهد إيطاليا لتتمكن من استقبال المصطافين على شواطئها إذ يشكلون مصدر إيرادات لا يستهان به لاقتصادها الذي شارف على الاختناق بسبب الأزمة التي فرضها وباء كوفيد-19. وتعتبر الشواطئ الإيطالية وجهة لسياح من العالم أجمع والإيطاليون يعرفون ذلك جيداً. ولذا، لم يكن من المستغرب أبداً أن تصدر الحكومة سلسلة من القواعد للأعمال المرتبطة بالسياحة الشاطئية. وللتأكيد على حرص الإيطاليين على هذه السياحة، قال لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو، منذ أيام في مؤتمر صحافي، "إن التحدث عن الشواطئ مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الاقتصاد". وقد أعلنت حكومة جوزيبي كونتي ليل الجمعة السبت إعادة فتح حدود البلاد أمام السياح الأوروبيين في الثالث من حزيران/يونيو. ويشكل القطاع السياحي في إيطاليا وحده 15 بالمئة من الوظائف...