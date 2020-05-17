فيديو: قُتل في سوريا.. نصبٌ تذكاري لطيار روسي أسقطت طائرته في إدلب

دشن الجيش الروسي نصبا تذكاريا لطيار روسي في مكان، قيل إنه فجر فيه نفسه بقنبلة يدوية، إثر إصابة طائرته من نوع سو-25 في محافظة إدلب في 3 شباط/فبراير 2018. وكانت الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ محمول على الكتف في منطقة نزاع في إدلب. وكان الطيار رومان فيليبوف تمكن من الإنطلاق وهو في مقعده خارج الطائرة لحظة الإصابة، ولكنه وقع في منطقة تحت سيطرة مقاتلين، وقد فضل تفجير نفسه على ما يبدو، على أن يقع في الأسر.