فصل مدير مستشفى في الجزائر والسبب.. رفض إجازة طبيبة حامل بشهرها الثامن فقضت بوباء كورونا

قرّرت وزارة الصحة الجزائرية، الاحد، إقالة مدير مستشفى شرق البلاد، إثر وفاة طبيبة حامل، بمرض كوفيد-19 أثناء عملها، ما أثار تعاطفا وسخطا كبيرين في صفوف الجزائريين، بعد نشر خبر رفض تسريحها في عطلة استثنائية.

وتوفيت الجمعة الطبيبة وفاء بوديسة بعد إصابتها بوباء كوفيد19 في مقر عملها، في مستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج، وهي حامل في شهرها الثامن.

وانتقل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، السبت، لتقديم التعازي لعائلة الطبيبة، حيث أعلن فتح تحقيق "لكشف أسباب عمل طبيبة حامل في شهرها الثامن في هذا القسم، الذي يشكل خطرا عليها وعلى جنينها"، كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية. وأضاف الوزير: "فقدت الجزائر طبيبة كانت تزاول عملها بمصلحة تحمل الكثير من الخطر، ما يطرح العديد من التساؤلات في هذا الشأن".

والأحد أعلنت ولاية برج بوعريريج عبر صفحتها على فيسبوك قرار وزير الصحة، "إنهاء مهام" مدير مستشفى رأس الواد"، بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به بخصوص وفاة السيدة وفاء بوديسة". وأكد مصدر في وزارة الصحة، فضل عدم كشف هويته، خبر إقالة مدير المستشفى "كإجراء إداري" مشيرا إلى إمكان تقديم الملف للقضاء.

وتصدّر خبر وفاة الطبيبة نشرات الأخبار وأثار تعاطفا كبيرا للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تقاسم صورتها وصورة زوجها مع ابنتهما الصغيرة بشكل كبير.

❗❗إنهاء مهام مدير مستشفى رأس الواد ❗❗ ♦️على خلفية وفاة الطبيبة بوديسة.. وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى رأس... Publiée par ‎المنبر الوطني للصحة والضمان الإجتماعي الإتحادية الوطنية للمجتمع المدني‎ sur Dimanche 17 mai 2020

وتساءل مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن اسباب عدم استفادتها من "عطلة استثنائية" باعتبارها حاملا، أو عدم إعفائها من العمل في قسم الاستعجالات حيث يتم استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما نقلت وسائل الاعلام تجمعا لموظفي المستشفى الذي كانت تعمل فيه رافعين لافتة للمطالبة بإقالة المدير ومساعديه. وأشار مرسوم رئاسي لمكافحة وباء كورونا الى أولوية النساء الحوامل في العطل الاستثنائية، مثلهن مثل المصابين بالأمراض المزمنة. وسجلت الجزائر وفاة 542 شخصا بوباء كوفيد19 من نحو 7000 إصابة بحسب إحصاء وزارة الصحة المعلن السبت.