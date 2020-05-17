إصابة 11 رجل إطفاء بجروح خلال مكافحة حريق نشب في محل للتبغ في لوس أنجلوس

أصيب 11 رجل إطفاء على الأقل ثلاثة منهم في حالة حرجة، عندما تسبب حريق في محل لبيع التبغ ولوازم التدخين في انفجار كبير، ثم امتد إلى مبان مجاورة مساء السبت.

وقال رئيس أجهزة الإطفاء في لوس أنجلوس رالف تيرازاس لصحافيين، إن الطواقم دخلت إلى المبنى لمكافحة حريق كانت تعتقد أنه حريق صغير، لكنها لاحظت أن ضغط الدخان يتصاعد وقررت إخلاء المكان، واضاف أن الانفجار وقع بينما كان رجال الإطفاء يغادرون المبنى من السطح والطابق الأرضي، وتابع تيرازاس أن "شاهدا روى أن إطفائيينا نزلوا على السلم من السطح وستراتهم مشتعلة".

وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس إيريك غارسيتي إن ثلاثة من الإطفائيين في حالة حرجة، لكن إصاباتهم ليست خطيرة ولا تهدد حياتهم، والباقين مصابون بحروق بدرجات متفاوتة، وأوضح أنه ليست هناك عوارض إصابات في الانفجار، لكن قد تكون هناك أدلة على استنشاق مادة كيميائية، مشددا على أن النبأ السار هو أن الجميع سينجون.

وقال تيرازاس إن رجال الإطفاء شاهدوا قوارير غاز داخل المبنى وخارجه في الشارع، لكن لم يعرف سبب الانفجار حتى الآن. وعمل نحو 230 رجل إطفاء على مكافحة الحريق الذي امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يتم إخماده بعد ساعتين على اندلاعه.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الالكتروني. وكان الانفجار قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني غطاها السواد، بينما انبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات. وأوضحت ادارة الاطفاء في بيان أنه تم انشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين.