رئيس وزراء العراق أم عضو في الحشد؟ شاهد مصطفى الكاظمي بالبزة العسكرية لقوات الحشد الشعبي

ارتدى رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم، الأحد، الزي العسكري الرسمي لقوات الحشد الشعبي خلال اجتماع أمنيّ مع قائد الحشد فالح الفياض، في بغداد.

وهذه هي المرة الأولى التي يلبس فيها أحد رؤساء الوزراء العراقيين زيّ الحشد الشعبي العسكري، إذ لم يقم بذلك رئيسا الحكومة السابقان عادل عبد المهدي وحيدر العبادي.

ونشرت هيئة الحشد عبر حسابها الرسمي على تويتر مجموعة من الصور للكاظمي مرتدياً البدلة العسكرية الرسمية للحشد، الأمر الذي بدأ يثير موجة من ردود الأفعال في الداخل العراقي.

في السياق، وفي تغريده نشرها مكتب رئاسة الوزراء عبر تويتر أمس، حذر الكاظمي من وجود بعض "الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة" مذكراً أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني".