جريمة قتل تودي بحياة مراهقتين في باكستان بسبب شريط فيديو

قتلت مراهقتان باكستانيتان في جريمة مروعة تندرج ضمن خانة ما يعرف بـ"جريمة الشرف" على خلفية فيديو لهما انتشر على الإنترنت بحسب ما أعلنه مصدر مسؤول في الشرطة.

وذكر موقع داون الباكستاني الناطق بالإنجليزية أن المراهقتين اللتين تبلغان 16 و18 عاماً على التوالي صوَّرتا، مع مراهقة ثالثة، شريط فيديو عبر الموبايل، مع شاب "في الخارج".

وتعتقد الشرطة أن ابن عم الضحيتين هو منفذ الجريمة.

وقالت الشرطة في تقرير أصدرته أمس السبت أن جريمتي القتل وقعتا الخميس (14 مايو/أيار) في قرية من منطقة وزيرستان شمال البلاد وأكد مسؤول كبير أن مراهقتين من الثلاث اللواتي يظهرن في الفيديو الذي تبلغ مدّته 52 ثانية قضيتا في جريمة القتل.

وأضاف المسؤول "تركز الشرطة الآن على ضمان أمن المراهقة الثالثة والشاب اللذين يظهران بالفيديو".

بحسب موقع داون دائماً، تعتقد الشرطة أن الفيديو تمّ تصويره العام الماضي، ولكنه انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع فقط، لسبب لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن العنف الذي تواجهه النساء في باكستان يشكل مشكلة كبيرة وجدية، حيث يعتقد أن 1000 امرأة يمتن سنوياً بسبب "جريمة الشرف".