إطلاق سراح زوجة رئيس ألبانيا بعد اعتقالها في مظاهرة وسط تيرانا

بعد أن باشرت السلطات الألبانية صباح أمس الأحد بعملية هدم المسرح الوطني بمدينة تيرانا، خرج عشرات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على هذه الخطوة التي وصفوها بالـ "ديكتاتورية".

وبحسب صحيفة "ألبانيان ديلي نيوز"، أقدم رجال الشرطة على اعتقال وتوقيف عشرات النشطاء والمعارضين ومن بينهم فنانين إضافة إلى مونيكا كريمادي، زوجة الرئيس الير ميتا قبل أن يتم غطلاق سراحها لاحقاً.

وتعارض كريمادي بقوة فكرة تدمير المسرح الوطني، أحد أبرز مناطق الجذب في العاصمة.

إلا أن هذه الأصوات المعارضة والمواجهات العنيفة التي وقعت بين رجال الشرطة والمتظاهرين لم تمنع آليات الهدم من تدمير هذا المبنى الأثري.

وقبل عامين، قرر رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما هدم هذا الصرح التاريخي الذي بني في العام 1939 ويعد من التراث العمراني، لأن تكاليف عملية تجديده ستكون مرتفعة جدا. وبناء مسرح جديد في المكان عينه. إلا أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا في البلاد.

ووصف الرئيس ميتا عملية الهدم بالـ "جريمة الخطيرة". وقام بتقديم شكوى للمحكمة الدستورية بشأنها إلا أن المحكمة لم تبت في الشكوى بعد.