شاهد: عمال صحيون يديرون ظهورهم لوزيرة الصحة البلجيكية

في محاولة للتعبير عن غضبهم من طريقة تعامل الحكومة البلجيكية مع أزمة تفشي وباء كورونا، أقدم عاملون في القطاع الصحي في بلجيكا، على إدارة ظهورهم لرئيسة الصحة صوفي فيلميس، أثناء زيارتها لأحد المستشفيات في بروكسل.

وقد اصطفت مجموعة من الأطباء والممرضين على جانبي الطريق المؤدي إلى مستشفى سان بيير حيث أداروا ظهورهم فور مرور وزيرة الصحة من أمامهم.

وسجلت بلجيكا نسبة وفيات عالية حيث بلغ العدد الاجمالي للوفيات أكثر من 9000 شخص في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون ونصف المليون نسمة.

وكانت الفترة الماضية قد شابتها مشكلات بين الحكومة والممرضات اللاتي طالبن بالمزيد من التقدير لعملهن في القطاع الصحي.