فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ316 ألف شخص حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و800 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و670 ألفا ومئة شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري السبت الساعة 19,00 ت.غ، تمّ تسجيل 4315 وفاة و91849 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1216) تليها البرازيل (816) والمملكة المتحدة (483).