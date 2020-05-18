مؤشرات مشجعة في الاقتصاد الأمريكي ولا حاجة لحزمة إنفاق جديدة

قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يظهر "إشارات مشجعة" للتعافي وليس هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة كوفيد-19. وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت "إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه يجب متابعة البيانات".

وصرّح هاسيت لشبكة "سي ان بي سي" أن أكبر اقتصاد في العالم يظهر "الكثير من العلامات المشجعة"، مستشهدا بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حربا شرسة بمواجهة الفيروس.

والجمعة، صادق الديموقراطيون في مجلس النواب على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأحد إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية العام 2021 ، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على هذا التقدير.

وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعا "ربعا رابعا قويا جدا وربما عاما مقبلا عظيما".

لكن هاسيت اوضح ان الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم حوالي 33 في المائة من الموظفين طلبات للحصول على إعانات البطالة، "ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد".