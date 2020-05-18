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الولايات المتحدة الأمريكية

الموت يغيّب عازف البلوز الأمريكي لاكي بيترسن

محادثة
بقلم:  يورونيوز
أ ف ب
أ ف ب   -   حقوق النشر  EVA HAMBACH/AFP or licensors
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توفي عازف البلوز الأمريكي لاكي بيترسن الأحد فجأة عن 55 عاما في أحد مستشفيات دالاس في ولاية تكساس الأمريكية على ما أعلنت أوساطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان نشر على صفحة الفنان عبر شبكة "فيسبوك"، "بحزن كبير نعلن وفاة لاكي بيترسن". وأوضحت أوساطه "كان في منزله عندما أصيب بوعكة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم يتمكن الأطباء من انعاشه".

وقال الصحفي والناقد الموسيقي الفرنسي أليكس دوتيي إن لاكي بيترسن البالغ 55 عاما فقط توفي جراء "جلطة دماغية حادة".

وكان لاكي بيترسن واسمه الأصلي جادج كينيث بيترسن عازف غيتار وأورغن. وكان اسما بارزا في أوساط البلوز والجاز. وصدر ألبومه الأخير "50 جاست ورمينغ آب!" في العام 2019.