هل ترسل الصين فريقا إلى إسرائيل للتحقيق في وفاة سفيرها وإعادة جثمانه؟

لفت مصدر دبلوماسي إسرائيلي إلى أن الصين ستوفد فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها الذي عثر عليه متوفيا في شقته في تل أبيب يوم أمس الأحد.

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الإثنين، أن الوفد الصيني سيصل إلى إسرائيل "في الأيام المقبلة".

ولم يتم الذكر ما إذا كان سيتعين على الفريق الصيني القادم قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لأفراده بالتنقل داخل إسرائيل بسبب فيروس كورونا الجديد. إلا أن القناة الإسرائيلية 12، أعلنت في وقت لاحق ان الصين تراجعت عن قرار إرسال فريق للتحقيق في وفاة سفيرها بعد إعلان المتحدث بلسان وزارة الخارجية الصينية أن السفير دوي وي توفي "لأسباب صحية"، بحسب نتائج التحقيق الأولية.

وعثر صباح الأحد على السفير الصيني دوي وي البالغ من العمر 57 عاما متوفيا في شقته، في حادثة تبدو طبيعية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطية إلى مكان الحادثة كإجراء دبلوماسي اعتيادي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الإثنين، أن بكين "تبذل قصارى جهدها في ما يتعلق بترتيبات الجنازة".