مقتل سبعة مصلّين على الأقل في هجوم مسلّح على مسجد في أفغانستان

قتل سبعة مصلين على الأقلّ وأصيب 21 آخرون بجروح في هجوم شنّه مسلّحون الثلاثاء على مسجد في مقاطعة بروان شمالي العاصمة كابول، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وقال هارون مبارز قائد شرطة المقاطعة إنّ الهجوم استهدف قرية خليل زاي حيث "قتل سبعة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح حين هاجم مسلحون المسجد وقت صلاة العشاء". وأضاف أن المهاجمين ما لبثوا أن لاذوا بالفرار.

وكان ثمانية جنود أفغان قتلوا الثلاثاء أثناء محاولتهم صدّ هجوم شرس لطالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال أفغانستان والتي سقطت في قبضة المتمردين مرتين في الماضي، وفق ما أفاد مسؤولون.

وارتفعت وتيرة العنف في أفغانستان منذ وقّعت طالبان اتفاقا مع واشنطن في شباط/فبراير، تعهّدت الولايات المتحدة بموجبه سحب جنودها من البلاد مقابل تقديم المتمرّدين ضمانات أمنية. ويشير محللون إلى أن الاتفاق قوّى شوكة طالبان بينما أعلن مسؤولون حكوميون وقوع أكثر من 3800 هجوم منذ التوقيع على الاتفاق، أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 شخص بين قتيل وجريح.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ( يوناما) في بيان أن طالبان تتحمّل مسؤولية سقوط 208 ضحايا مدنيين الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن نيسان/أبريل 2019.

أما عدد الضحايا المدنيين الذين تسببت قوات الأمن الأفغانية بسقوطهم في نيسان/أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 بالمئة.