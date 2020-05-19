إثيوبيا تدافع عن خططها لملء خزان سد النهضة رغم معارضة مصر

لا ترى إثيوبيا أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها الضخم المثير للجدل على الرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة، وذلك بحسب رسالة بعث بها وزير خارجيتها لمجلس الأمن. ويشكّل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى القاهرة من أن يوثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا.

وفشلت المحادثات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام بين الحكومتين والسودان، الدولة الاخرى المعنية، في تحقيق انفراج.

في نيسان/أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن كلا من مصر والسودان يخشى من أن الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 أيار/مايو أن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بل وجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم". وأضاف "أن هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو القاهرة، في رد مؤرخ في 14 أيار/مايو وأطلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين، بالعرقلة. وقال غيدو إنّ "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا السعي للحصول على موافقة مصر لملء السد". وأضاف أن "إثيوبيا بذلت جهوداً استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".

وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاقية انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأمريكية، التي تدخلت بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب التدخل.

لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق.

وأوضح ويليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، أنّه في حين أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول السد لا يزال "مستبعداً للغاية".

وقال دافيسون "يمكننا توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية. لكن من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع. ولا يزال هناك كثير من الاحتمالات لذلك".