إيرلندا تدخل المرحلة الأولى لتخفيف قيود الحجر العام

دخلت إيرلندا فعليا في المرحلة الأولى من الخطة المؤلفة من خمس مراحل لرفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا، منذ أواخر مارس - آذار الماضي.

وفي هذه المرحلة يمكن لبعض الشركات كمتاجر الأجهزة الإلكترونية وأسواق المزارعين العودة للعمل مجددا، إلا أن متاجر الأجهزة المنزلية الكبيرة كمتاجر إيكيا على سبيل المثال ستبقى مغلقة.

كما يمكن لبعض شركات البناء ممارسة أعمالها في حال أمكن للعاملين فيها الحفاظ على مسافات آمنة فيما بينهم.

ورغم حالة تخفيف القيود هذه إلا أن العديد من الشركات ستستمر في حالة إغلاق، وتشجع الحكومة الموظفين على على ممارسة أعمالهم من منازلهم، والالتزام بوضع القناع الواقي، عند استخدام المواصلات العامة، وفي الأماكن المغلقة، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

الخطة العامة المكونة من خمس مراحل تنتهي في 10 أغسطس - آب المقبل، حيث يتم في نهايتها فتح المطاعم والحانات، مع الإبقاء على إغلاق المدارس لبقية العام الدراسي، ويعودون لمقاعد الدراسة في سبتمبر، أما صالونات الحلاقة فستفتح في نهاية يوليو.

أما محبو الرياضة فيمكنهم ممارسة التنس أو بعض الرياضات في الهواء الطلق ضمن مجموعات صغيرة، لا يزيد عدد أفرادها على الأربعة، مع شرط أن لا يبتعدوا عن منازلهم لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات.

المعلمون وأساتذة الجامعات يمكنهم العودة إلى أماكن عملهم للتحضير للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.

وزير الصحة الإيرلندي سيمون هاريس عبر عن شعور متداخل من الفرح والتوتر بسبب حالة تخفيف القيود هذه.

وتشعر الحكومة الإيرلندية بالتفاؤل بعد انخفاض عدد الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة، بأكثر من الثلثين، بينما تراجع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحسب ما ذكر وزير الصحة سيمون هاريس.

وتوجد مخاوف من إرتفاع محتمل بأرقام الإصابات مع تخفيف القيود المفروضة، كما توجد مخاوف من ركود اقتصادي قاس هذا العام، حيث من المحتمل أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 10%.

وزادت الإصابات بالفيروس في إيرلندا عن 24 الف حالة نتج عنها وفاة 1547 شخصاً حتى الآن.

وتبدأ المرحلة الثانية من تخفيف القيود في 8 يونيو، والثالثة في 29 يونيو، والرابعة في 20 يوليو، والخامسة والأخيرة في 10 أغسطس حيث تعود البلاد إلى حالتها الطبيعية.