شرطة ميانمار تضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ جنوب شرق آسيا

ضبطت قوات الأمن في ميانمار مخدرات إصطناعية، قالت إنها الكمية الأكبر التي يتم مصادرتها في تاريخ منطقة جنوب شرق آسيا.

وفي مداهمة في شمال شرق ولاية شان، صادرت الشرطة نحو 200 مليون حبة ميثامفيتامين، و500 كغ من كريستال الميثامفيتامين، و300 كغ من الهيروين، كما تم مصادرة نحو 3700 لتر من الميثيلفنتانيل، وهو مادة تستخدم لتصنيع الفنتانيل الأفيوني، والفنتانيل مخدر أقوى بخمسين مرة من الهيروين، وبـ100 مرة من المورفين.

كما تم اعتقال نحو 33 رجلا خلال العملية التي استمرت مابين شهري فبراير - شباط وأبريل - نيسان.

ويموت حوالي 130 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكي نتيجة جرعة زائدة من المواد الأفيونية بشكل يومي، بحسب ما ذكر المركز القومي لمكافحة الأمراض.

وتعتبر ميانمار أكبر مصدر عالمي لمخدرات الميثامفيتامين، وهي هي ثاني أكبر منتج للأفيون في العالم بعد أفغانستان.

وازدهرت التجارة غير المشروعة للمخدرات بها بسبب طبيعتها الجبلية، ما سهل عمليات التهريب والتسلل عبر حدودها، خاصة وأنها تقع في مثلث ذهبي مع الصين ولاوس وتايلند، ما يجعل هذه التجارة المحرمة تدر المليارات على العاملين فيها.

وفي حملات متفرقة بين عامي 2018 – 2019 تم ضبط نحو 14 مختبرا سريا للمخدرات في ميانمار.