البريميرليغ يعلن السماح لليفربول برفع كأس الدوري دون جمهور

أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وقال ماسترز: "إذا كان ذلك ممكناً (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذي قاموا به".

وأضاف: "وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

وتوقف الدوري الانكليزي في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءاً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءاً من منتصف حزيران/يونيو.