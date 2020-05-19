وقف بث برنامج تونسي ساخر أثار جدلا واسعا في المغرب

قرر تلفزيون تونسي وقف بث برنامج ساخر، أثار جدلا واسعا في المغرب لاعتباره يتضمن "إيحاءات مقصودة تمسّ من مقدسات وتقاليد البلاد العريقة".

ففي مطلع شهر رمضان، شرع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص في بث برنامج ساخر من نوع الكاميرا الخفية بعنوان "الملك"، يستضيف شخصيات تونسية معروفة لمحاورتها حول مسألة تقبيل يد الملك وابنه، وموضوع التحرش الجنسي في إطار توقيع عقد مغر مع شركة انتاج.

وقال وليد الزريبي منتج ومقدم البرنامج لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، إن "مالك القناة اضطر إلى وقف بث برنامج "الملك" اعتبارا من الحلقة 13 إثر تعرضه إلى ضغوطات كبيرة من شخصيات سياسية نافذة في كل من تونس والمغرب".

ونددت "النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية"، نددت في بيان بـ" فكرة الكاميرا الخفية التي تتضمن ايحاءات مقصودة تمسّ المغرب ومقدساته وتقاليده العريقة"، في إشارة إلى البروتوكول الملكي المغربي الذي يتضمن تقبيل المواطنين ليد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويأتي "الملك" ضمن ثلاثية أنجزها وليد الزريبي وندرج في إطار الكاميرا الخفية، ضمت أيضا "أف بي اي" و"شالوم" التي اثارت جدلا واسعا العام 2018 واعتذرت قناة تونسية خاصة عن بثها إثر تلقيها ضغوطات.

كذلك استنكر البيان بشدة "التصرفات المجانية والمشينة والمسيئة للمغرب ومؤسساتها وتقاليدها المتجذرة في عمق التاريخ"، على خلفية "ربط الموضوع بالتحرش الجنسي ووضع صورة على غلاف العقد الذي يقدم لضيوف البرنامج توحي بشكل مباشر لعاهل المغرب بلباسه وهندامه ". وأوضح الزريبي أن البرنامج "أسيء فهمه بشكل كبير"، مذكرا بأن المحطة التلفزيونية "وضعت لافتة في أول البرنامج تقول بإن ليس له أي خلفيات سياسية".

وفي "الملك" يستضيف مقدم البرنامج المؤلف من ثلاثين حلقة، شخصيات ثقافية وإعلامية تونسية معروفة، لإقناعهم بالمشاركة في برنامج تلفزيوني مصري في مقابل مبلغ مالي كبير.

وأثناء عملية التصوير يجد الضيف نفسه أمام الملك وولي عهده الصغير ، فتتباين الآراء حول كيفية تحيته. كذلك يتعرض الضيف إلى التحرش الجنسي داخل القصر الملكي.