النظام السوري يفرض الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأسرته

فرضت الحكومة السورية الحجز الاحتياطي على أملاك وأموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، كما أظهرت وثيقة حكومية الثلاثاء، كما طال القرار أصول وأموال أولاده وزوجته كذلك.

رامي مخلوف هو ابن خال الرئيس السوري وأحد أبرز الأثرياء في البلاد، والذي تمتع منذ تسلم بشار الأسد الحكم في سوريا، بإمتيازات إقتصادية هائلة، وأطلقت يده بشكل واسع للتحكم بمفاصل الإقتصاد السوري، ولطالما شكل واجهة إقتصادية للعائلة الحاكمة.

وحسب الوثيقة التي حملت تاريخ 19 أيار/ مايو وبتوقيع مساعد وزير المالية بالتفويض فإن "الحجز الاحتياطي" على الأموال جاء لضمان تسوية تسديد مبالغ، تصل إلى 233.8 مليار ليرة، مترتبة على شركة الاتصالات سيريتل لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.

يأتي هذا بعد أحدث فيديو بثه مخلوف الأحد عبر صفحته على فيسبوك يكشف فيه عن طلب المسؤولين منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، في تتويج لسلسلة تصريحات وفيديوهات كشفت عن صراعات طفت مؤخراً على السطح بخصوص الأموال والضرائب ضمن العائلة الحاكمة في سوريا، وتحديداً، كما أشار مراقبون، إلى وجود مشاكل بين رامي مخلوف وأسماء الأسد وذهب البعض إلى الإشارة إلى أن الخلاف هو انعكاس لصراعات خفية بين حلفاء النظام السوري.