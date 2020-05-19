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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: أتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" منذ 10 أيام.. ما الذي سأخسره؟

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -   حقوق النشر  BRENDAN SMIALOWSKI/AFP or licensors
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وإذ أكّد ترامب مجدّداً أنّه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، قال للصحافيين في البيت الأبيض "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معيّن سيتوقف عن تناوله.

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.