ترامب يهدد بتعليق دائم للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

اتّهمت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بالتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية، بعدما هدد بالانسحاب من الهيئة الأممية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن ترامب، الذي هدد بتجميد مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية بشكل دائم ما لم تثبت استقلاليتها عن بكين، يهدف إلى "تشويه صورة الصين" و"التهرّب من مسؤولياته" المرتبطة بالتزاماته حيال المنظمة.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد هدد بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، "تحسينات جوهرية كبيرة".

وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

ويعدد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عن ما يعتبر أنها أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها مع الشديدين مع الصين.

وأضاف ترامب في الرسالة "من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الوباء قد كلفت العالم غالياً. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب من البيت الأبيض "لست سعيداً بمنظمة الصحة العالمية"، و"هي دمية بيد الصين".

وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى خطورة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

وفي وقت سابق الاثنين خلال مؤتمر للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، أعاد رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس تأكيده على أن المنظمة قد حذرت "سريعاً" و"غالباً" من الفيروس، وأنه سيطلق تحقيقاً "مستقلاً" إزاء استجابة الوكالة الأممية للوباء واستجابة الدول الأعضاء فيها "في أسرع وقت عندما تكون اللحظة ملائمة".