لإشباع رغبة جنسية.. لص يخرق قواعد الإغلاق بسنغافورة ليسرق ملابس داخلية

اعترف "لص متسلسل" بخرق قيود الإغلاق المفروضة في سنغافورة للتسلل إلى الفناء الخلفي لمنازل ومحاولة سرقة ملابس داخلية نسائية.

وقد سرق لي تشي كين ملابس داخلية من منازل 30 مرة على الأقل منذ العام 2018، وعثرت الشرطة على أكثر من 100 حمالة صدر خلال عملية دهم لمنزله العام الماضي، وفقا لوثائق المحكمة.

وكان لي البالغ من العمر 39 عاما قد أطلق سراحه بكفالة بتهم تتعلق بقضايا سرقة ملابس داخلية الشهر الماضي عندما تسلل واقتحم فناء خلفيا لأحد المنازل بحثا عن مزيد من هذه الملابس، إلا أن صاحب المنزل رصده وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه.

وأقر الاثنين أمام المحكمة بخرق تدابير الإغلاق عبر مغادرة مسكنه بدون سبب وجيه وعدم وضع كمامة. كما اعترف بتهمة السرقة والتعدي الإجرامي.

وقال المدعي العام للمحكمة إن لي "يختار حمالات الصدر والملابس الداخلية لسرقتها على أساس مظهرها".

واستخدم المتهم هذه القطع المسروقة "من أجل إشباع رغباته الجنسية". وقد يواجه لي الذي سيحكم عليه في وقت لاحق، عقوبة السجن ودفع غرامة كبيرة.