حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 قد تُؤجّل بسبب كورونا

ذكرت مجلة "فارييتي" المتخصصة في الشؤون الفنية والسينما أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 يواجه خطر التأجيل بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على صناعة السينما.

وهذه الأمسية التي تشاهد في كل أنحاء العالم، لا تزال إقامتها مقررة رسميا في 28 شباط/فبراير، لكن مع إغلاق دور السينما الأمريكية منذ شهرين، توقف الإنتاج واختلت شبكة الانتاج مما اضضطر أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائياً.

ونقلت "فراييتي" عن مصدر مطّلع أنه سيتم "على الأرجح" تأجيل حفلة توزيع جوائز الأوسكار، موضحة في الوقت نفسه أنه لم يتم إجراء أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص بعد.

ولم ترد أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح هذه الجوائز المرموقة على استفسارات وكالة فرانس برس بعد ظهر الثلاثاء.

والشهر الماضي، خففت الأكاديمية هذه القواعد للسماح للأفلام التي لن تتمكن من الصدور في الصالات هذا العام بسبب جائحة كورونا بالتنافس على جوائز الأوسكار، مشددة على أن تعديلات أخرى قد تكون ضرورية مستقبلاً.