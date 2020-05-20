شاهد: قناع الوجه يلجُ عالم الأزياء والموضة في فرنسا

هل أصبح قناع الوجه من بين أكسسوارات موضة الأزياء؟

قناع الوجه المصنوع من النسيج، الضروري للوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد-19 والذي سيكون قريبًا إلزاميًا في فرنسا، صار له مكانا بين العلامات الشهيرة للأزياء، كما أن ارتداؤه أصبح مقترنا بالأناقة، والأكثر من ذلك أن يكون قناع الوجه متناسقا مع الملابس.

منذ تفشي الوباء أصبح قناع الوجه الخاصّ بالجرّاحين شعارا لأزمة صحية عالمية، وانتشر على نطاق واسع بين الناس، لكن نادراً ما يكون القناع الجراحي أنيقًا، لذلك فإن عددا كبيرا من مصممي الأزياء بادروا إلى إبداع وتصنيع أنواع مختلفة من الأقنعة، كلٌّ على طريقته الخاصة، مع الالتزام طبعا بالمعايير الصحية التي يتطلبها صناعة هذا النوع من الأقنعة.

وفي هذا الصدد يقول بائع بأحد محلات بيع الملابس: "لدينا بذلة كاملة معها معطف وقناع وجه من نفس اللون ومن القماش ذاته".

ويقول بائع آخر: " هناك جانب مرح في ارتداء القناع، بإمكانكَ الاستمتاع به إذا ارتديته غير متناسق قليلا مع اللباس، حتى نجعل في نهاية المطاف من إلزامية ارتدائه شيئا خفيفا على النفس".